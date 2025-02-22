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Мешал плач: жительница Башкирии убила шестимесячную дочь

Обвиняемую в убийстве шестимесячной дочери девушку из Башкирии отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске 27-летняя мать убила шестимесячную дочь. Женщина расправилась с ребенком из-за непрекращавшегося плача.

Как рассказали в пресс-службе районного суда, малышка капризничала и не спала всю ночь, чем сильно раздражала мать. Выйдя из себя, девушка сильно придавила ребенка рукой, нанеся дочери тяжелые травмы, от которых она умерла. На утро жительницу Благовещенска задержали и доставили в отдел.

Во время судебного заседания обвиняемая и ее защитник возражали против ходатайства следователя заключить ее под стражу, просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд не удовлетворил их просьбу.

Девушку заключили в СИЗО на два месяца до 19 апреля.

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