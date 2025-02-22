Мешал плач: жительница Башкирии убила шестимесячную дочь

В Благовещенске 27-летняя мать убила шестимесячную дочь. Женщина расправилась с ребенком из-за непрекращавшегося плача.
Как рассказали в пресс-службе районного суда, малышка капризничала и не спала всю ночь, чем сильно раздражала мать. Выйдя из себя, девушка сильно придавила ребенка рукой, нанеся дочери тяжелые травмы, от которых она умерла. На утро жительницу Благовещенска задержали и доставили в отдел.
Во время судебного заседания обвиняемая и ее защитник возражали против ходатайства следователя заключить ее под стражу, просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд не удовлетворил их просьбу.
Девушку заключили в СИЗО на два месяца до 19 апреля.
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