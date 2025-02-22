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Водитель Ford попал в больницу, врезавшись в фуру на трассе Минск-Гродно

ДТП с автомобилем Ford и большегрузом случилось на трассе М6.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Ford попал в больницу, врезавшись в фуру на трассе Минск-Гродно. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Согласно данным, в пятницу, 21 февраля, примерно в 11.26 на трассе М6 Минск-Гродно автомобиль Ford врезался в фуру. Установлено, что 56-летний водитель легкового авто ехал со стороны деревни Плавы. В момент выезда со второстепенной дороги на указанную автомагистраль и при повороте налево, водитель не уступил дорогу грузовику DAF. За рулем большегруза находился 52-летний водитель. Он ехал в направлении Минска.

ДТП с автомобилем Ford и большегрузом случилось на трассе М6. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося дорожно-транспортного происшествия водитель Ford с повреждениями различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Тем временем в Минске женщина-водитель Dongfeng врезалась в пассажирский автобус на встречке.

Ранее в Минске 73-летний водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

А еще студенты попросили мэра Минска о дополнительной электричке.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 22 февраля, которую называют Мясопустная.