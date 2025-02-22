Водитель Ford попал в больницу, врезавшись в фуру на трассе Минск-Гродно

Согласно данным, в пятницу, 21 февраля, примерно в 11.26 на трассе М6 Минск-Гродно автомобиль Ford врезался в фуру. Установлено, что 56-летний водитель легкового авто ехал со стороны деревни Плавы. В момент выезда со второстепенной дороги на указанную автомагистраль и при повороте налево, водитель не уступил дорогу грузовику DAF. За рулем большегруза находился 52-летний водитель. Он ехал в направлении Минска.