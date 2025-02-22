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В Минске автомобиль Lexus врезался в столб после столкновения с Audi

В Минске водитель Audi врезалась в Lexus, который откинуло за пределы дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Минске автомобиль Lexus врезался в столб после столкновения с Audi. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в субботу, 22 февраля, примерно в 11.30 40-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Audi, ехала по Сморговскому тракту. Проезжая нерегулируемый обозначенный перекресток с улицей Щедрина, она не пропустила Lexus, который ехал по главной дороге, и врезалась в него.

В Минске водитель Audi врезалась в Lexus, который откинуло за пределы дороги. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, что в результате столкновения Lexus отбросило за пределы дороги, где он врезался в столб. Водитель данной иномарки был доставлен в больницу для обследования.

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Ранее в Минске женщина-водитель Dongfeng врезалась в пассажирский автобус на встречке.

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