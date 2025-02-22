Дело 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выделили в отдельное производство

Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 93 потерпевших, подтвердил ТАСС эту информацию и уточнил агентству, что производство более 30 судебных экспертиз не окончено. По его словам, в качестве свидетелей по делу допрошены более 1,1 тыс. человек, а в статусе потерпевших — более 2 330 человек. «В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел», — сказал Трунов.