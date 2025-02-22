Огненный диван: на Артиллерийской в многоэтажке начался пожар

Пожарные потушили огонь, спасли женщину и эвакуировали ещё 17 человек, пять из которых дети. Одного из пострадавших передали медикам. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. С огнём боролись 7 спасателей и 2 спецавтомобиля.