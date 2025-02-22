Огненный диван: на Артиллерийской в многоэтажке начался пожар

В Калининграде на улице Артиллерийской в многоквартирном доме на восьмом этаже горел диван. Об этом сообщает МЧС в субботу, 22 февраля.
Пожарные потушили огонь, спасли женщину и эвакуировали ещё 17 человек, пять из которых дети. Одного из пострадавших передали медикам. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. С огнём боролись 7 спасателей и 2 спецавтомобиля.
МЧС России напоминает:
- не кури в постели;
- не бросай непотушенный окурок из окна или балкона;
- место для курения оборудуй пепельницей;
- уходя из помещения, убедись, что сигарета потушена.
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