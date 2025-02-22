В общежитии Уфы мужчина надругался над девятилетней школьницей

В Уфе девятилетняя школьница стала жертвой сексуального насилия. В развратных действиях подозревают местного жителя в возрасте 50−60 лет. Об этом говорится в ориентировках, которые распространяются в социальных сетях.
По предварительной информации, мужчина надругался над ребенком в общежитии на Блюхера в десять утра 20 февраля. Под неизвестным предлогом уфимец заманил девочку в комнату, где она пережила настоящий ужас. После насилия уфимец скрылся, и теперь его пытается найти полиция.
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