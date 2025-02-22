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В общежитии Уфы мужчина надругался над девятилетней школьницей

В Уфе мужчина заманил школьницу в общежитие и надругался над ней.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе девятилетняя школьница стала жертвой сексуального насилия. В развратных действиях подозревают местного жителя в возрасте 50−60 лет. Об этом говорится в ориентировках, которые распространяются в социальных сетях.

По предварительной информации, мужчина надругался над ребенком в общежитии на Блюхера в десять утра 20 февраля. Под неизвестным предлогом уфимец заманил девочку в комнату, где она пережила настоящий ужас. После насилия уфимец скрылся, и теперь его пытается найти полиция.

«КП-Уфа» направила запросы в МВД по Башкирии и СУ СКР по Башкирии с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент опубликования новости ответ был еще не получен.

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