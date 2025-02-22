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Легковая уронила фургон на улице Бабушкина. Водитель в больнице

Полиция выясняет обстоятельства аварии с участием легкового и грузового автомобилей, которая произошла в Невском районе Петербурга 22 февраля.

Последствия ДТП на пересечении улиц Бабушкина и Крупской, которое тормозило движение в двенадцатом часу дня, «Фонтанке» показали читатели. По словам одного из очевидцев, фургон перевернулся после встречи с «Опелем». У грузового автомобиля было выбито лобовое стекло, у легкового — «морда всмятку».

На месте работали полицейские, спасатели и медики. В полиции уточнили, что в результате аварии пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, это водитель фургона.