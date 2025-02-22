В Херсонской области при обстрелах ВСУ за сутки пострадали пять мирных жителей

21 февраля Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщил, что украинские войска выпустили по региону 75 единиц различных боеприпасов. Уточняется, что были повреждены пять жилых строений, шесть объектов гражданской инфраструктуры и один автомобиль. О пострадавших не уточнялось.