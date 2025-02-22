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В Херсонской области при обстрелах ВСУ за сутки пострадали пять мирных жителей

В результате обстрелов со стороны украинских войск в Херсонской области за сутки пострадали пять мирных жителей. Об этом 22 февраля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Сальдо уточнил, что в Голопристанском муниципальном округе в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два человека, одного из которых госпитализировали, а другому оказали помощь на месте.

По словам губернатора, в Алешкинском округе при обстреле пострадали три человека. Повреждено два автомобиля. Все раненые доставлены в Алешкинскую центральную районную больницу.

«Террористический удар врага по Князе-Григорьевке в Великолепетихском муниципальном округе повредил жилой дом и линию электропередачи. Какое-то время без света оставалось около 80 человек. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме» — добавил Сальдо.

К тому же губернатор сообщил про то, что ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку, Рыбальче, Солонцы, Пролетарку, Новую Маячку и Корсунку.

21 февраля Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщил, что украинские войска выпустили по региону 75 единиц различных боеприпасов. Уточняется, что были повреждены пять жилых строений, шесть объектов гражданской инфраструктуры и один автомобиль. О пострадавших не уточнялось.