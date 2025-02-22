В Башкирии женщина убила свою шестимесячную дочь

Благовещенский районный суд до 19 апреля арестовал 27-летнюю жительницу города, которая убила свою шестимесячную дочь. Как сообщили в суде, ребенок плакал и мать придавила ее руками, причинив телесные повреждения. Через некоторое время малышка скончалась.
Во время судебного заседания женщина и ее адвокат просили избрать более мягкую меру пресечения и отправить под домашний арест. Они ссылались на послеродовую депрессию, но суд не согласился с ними и отправил ее в следственный изолятор.
У женщины есть еще дети, у которых обнаружили телесные повреждения.