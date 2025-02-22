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Во время пожара в многоэтажке на Бебеля погиб человек

В 16-этажном доме не Бебеля сгорела квартира.

Источник: Комсомольская правда

Днем, 22 февраля, на 8 этаже 16-этажного дома по улице Бебеля загорелась квартира. До прибытия пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.

— В ходе тушения пожара в квартире огнеборцы обнаружили погибшего, — рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На площади в 10 «квадратов» в квартире горели домашние вещи. Огонь удалось локализовать и ликвидировать в 17:08 по местного времени.

На место ЧП выезжали 9 специалистов и 3 единицы техники. Причина пожара пока не установлена.

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