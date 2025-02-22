Во время пожара в многоэтажке на Бебеля погиб человек

Днем, 22 февраля, на 8 этаже 16-этажного дома по улице Бебеля загорелась квартира. До прибытия пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек.
— В ходе тушения пожара в квартире огнеборцы обнаружили погибшего, — рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На площади в 10 «квадратов» в квартире горели домашние вещи. Огонь удалось локализовать и ликвидировать в 17:08 по местного времени.
На место ЧП выезжали 9 специалистов и 3 единицы техники. Причина пожара пока не установлена.