Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» планировали устроить теракт в Каспийске

«В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года [фигуранты] незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года [уже после теракта в “Крокусе”] изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан», — говорится в документах.
Ранее сообщалось, что эти три фигуранта, а также двое граждан Таджикистана, Солиев М. А. и Хамидов Х. А., обвиняются в том, что обеспечили четырех исполнителей теракта огнестрельным оружием. Фигуранты были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта 2024 года. Изначально обвиняемым избрали меру пресечения в Дагестане, но для ее продления их доставили в Москву.
Вместе с тем, как сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 93 потерпевших, в отношении этапированных ранее граждан Таджикистана и иных неустановленных лиц возбуждено и соединено в одно производство девять уголовных дел, фигурантам которых предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств организованной группой). Эти фигуранты «не позднее ноября 2023 года вступили в состав террористической группировки “Вилаят Хорасан”, являющейся структурным подразделением международной террористической организации “Исламское государство”, которая Верховным судом Российской Федерации 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность на территории страны запрещена», резюмировал адвокат.