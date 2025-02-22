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Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом в селе Поворотное в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В частном жилом доме задохнулись угарным газом три человека, в том числе ребенок — девочка 2014 года рождения. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования», — написал он в Telegram.

Развожаев отметил, что на месте происшествия работают представители прокуратуры, следователи и спасатели МЧС.

21 августа в Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была доставлена в больницу, где врачи спасли им жизни.

МЧС