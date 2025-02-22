Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом

21 августа в Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была доставлена в больницу, где врачи спасли им жизни.