Трагедия в Севастополе: двое взрослых и ребенок задохнулись угарным газом

«Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В частном жилом доме задохнулись угарным газом три человека, в том числе ребенок — девочка 2014 года рождения. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования», — написал он в Telegram.
Развожаев отметил, что на месте происшествия работают представители прокуратуры, следователи и спасатели МЧС.
21 августа в Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была доставлена в больницу, где врачи спасли им жизни.