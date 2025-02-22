При пожаре в Курганской области погибли трое детей

Об этом сообщает URA.RU.
«Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Пожарные обнаружили тела трёх мальчиков: четырёхлетних близнецов и трёхлетнего ребёнка. Их семилетняя сестрёнка вынесла из пожара четырёхмесячного брата, остальных уже не смогла спасти», — заявили в ведомстве.
Родителей дома не было, отец находился на работе, мать вышла в магазин.
Площадь возгорания составила 100 кв. м.
В региональном СУ СК России уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.
«Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причин гибели детей. Допрашиваются очевидцы происшествия, проводятся иные следственные и процессуальные действия для установления причин и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области при пожаре в доме погибли три человека.