Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в Курганской области погибли трое детей

В результате пожара в жилом доме в Шадринске погибли трое детей, заявили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает URA.RU.

«Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Пожарные обнаружили тела трёх мальчиков: четырёхлетних близнецов и трёхлетнего ребёнка. Их семилетняя сестрёнка вынесла из пожара четырёхмесячного брата, остальных уже не смогла спасти», — заявили в ведомстве.

Родителей дома не было, отец находился на работе, мать вышла в магазин.

Площадь возгорания составила 100 кв. м.

В региональном СУ СК России уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование.

«Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причин гибели детей. Допрашиваются очевидцы происшествия, проводятся иные следственные и процессуальные действия для установления причин и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области при пожаре в доме погибли три человека.

пожары