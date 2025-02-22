При пожаре в Курганской области погибли трое детей

«Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Пожарные обнаружили тела трёх мальчиков: четырёхлетних близнецов и трёхлетнего ребёнка. Их семилетняя сестрёнка вынесла из пожара четырёхмесячного брата, остальных уже не смогла спасти», — заявили в ведомстве.