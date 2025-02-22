Дом дотла. В Шадринске трое детей, оставшиеся без присмотра, погибли в огне

В Шадринске Курганской области разыгралась душераздирающая трагедия. Вспыхнул деревянный дом, в котором жила семья с пятью детьми. Семилетняя Даша успела вынести из огня четырехмесячного братика. Спасти остальных младших ей не удалось. Тела четырехлетних близнецов и трехлетнего малыша нашли при тушении пожара. Все подробности, известные на данный момент — в материале chel.aif.ru.
Домик, в котором жила семья, находился по улице Курганской, 2. Строение было довольно компактным, сделано из бруса и обшито осб-плитами.
Пламя занялось за считанные минуты. Взрослых рядом не оказалось. Отец был на работе, а мать отлучилась в магазин.
Первоклассница Даша и четыре ее братика остались наедине со стихией. Что дети пережили в тот момент, и подумать страшно. Дым увидели соседи и тут же вызвали пожарных. Пламя успело распространиться на площади в 100 квадратных метров. К тушению привлекли 37 огнеборцев и 15 машин.
Ведомственная работа
На место прибыли профильные службы для установления полной картины произошедшего. Следователи СКР по Курганской области осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначены экспертизы, очевидцев допрашивают.
На данный момент установлена предварительная причина пожара — неисправное электрооборудование. Расследование продолжается. Также будет оцениваться, насколько хорошо родители содержали и воспитывали детей.
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку.
На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал Шадринский межрайонный прокурор Константин Никифоров. Расследование уголовного дела поставлено на контроль надзорного ведомства.
Не оставят в беде
Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования потерявшей детей семье.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, это ни с чем не сравнимое горе. Все поручения по оказанию помощи семье даны. Профильные ведомства устанавливают причины трагедии», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.
Вадим Шумков поручил оказать пострадавшим материальную поддержку и обеспечить психологическую помощь. В Шадринске работает его заместитель по социальной политике Наталья Кириллова.
В данный момент решается вопрос с жильем для пострадавших. Предлагаются варианты в маневренном жилом фонде. Также администрация Шадринска поможет с организацией похорон.
Губернатор также обратился отдельно к жителям Зауралья.
«Следите за исправным состоянием печного и электрооборудования. Не оставляйте детей без присмотра. Научите их, как действовать в экстренной ситуации, объясните, что игры с огнем могут стоить жизни. Установите пожарный извещатель. Берегите себя и своих детей», — сказано в обращении.
Глава Шадринского муниципального округа Дмитрий Жуков присоединился к его словам и напутствовал уделить внимание пожарной безопасности в доме.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пожалуйста, следите за тем, чтобы печи, газовое и электрооборудование были исправными. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им следить за топящейся печью», — написал он на своей стене в соцсетях «ВКонтакте».
Что говорят люди
Жители Зауралья потрясены и выражают сочувствие пострадавшей семье.
«Какая потеря для родителей, каково сейчас им. Соболезную. Хуже некуда, когда родители хоронят своих детей. Светлая память ангелочкам», — пишет Елена М.
«Каково еще девочке — жить, зная, что не смогла спасти остальных. Она же уже понимает все. Только не понимает что это было не в её силах», — предполагает Виктория Е.
«Кошмар какой, бедные детки, да и для сестры страшная травма. Оставлять пять малолетних одних, даже в магазин, в частном доме. Девочка ещё сама мала, чтоб приглядывать за таким количеством очень маленьких одновременно», — пишет Лерика А.
В соцсетях предполагают, что мать отлучилась в магазин за горячительным, и она заслуживает наказания.
«Какая жуткая смерть. Мать привлечь к ответственности за данное преступление. И максимально. Может, кто-то еще задумается, прежде, чем оставлять малолетних детей в опасности», — полагает Анастасия С.
Некоторые пользователи призывают не рубить сплеча.
«Давайте не будем устраивать судилище в комментариях. Трагедия страшная, детей жаль, очень жаль», — советует Марина С.
«Все под богом ходим. Бумеранг никто не отменял, у всех дети есть. Не знаешь, что будет с нами завтра», — напоминает Елена М.
«Большинство только добить хотят семью, которая и так попала в беду. У людей горе. Никто не знает, что там было на самом деле. Родственникам и близким соболезную. Дай Бог им сил», — соглашается Анастасия Г.
Люди сходятся в одном мнении: маленькая Даша — настоящая героиня. «Не приведи, Господь… Маленькие ангелочки… Девочка-сестренка-герой… кого смогла вынести — спасла», — сопереживает Алена Т.
«Как страшно. Царствие небесное деткам. Родителям и близким сил всё это пережить», — желает Светлана К.