Дом дотла. В Шадринске трое детей, оставшиеся без присмотра, погибли в огне

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пожалуйста, следите за тем, чтобы печи, газовое и электрооборудование были исправными. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им следить за топящейся печью», — написал он на своей стене в соцсетях «ВКонтакте».