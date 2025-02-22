С начала года в Башкирии появилось 69 девочек по имени Амина

Стало известно, как родители Башкирии предпочитают называть своих новорожденных детей. В этом году лидерство удерживают Амина и Амир. Так, с начала года появилось 69 девочек и 73 мальчика с такими именами.
Также в топе популярных женских имен оказались Амелия (67), София (50), Ева и Эмилия (48). Среди мальчиков чаще всего можно встретить малышей с именами Эмир (59), Мирон (51), Артем (47) и Тимур (45).
По данным реестра ЗАГС, самыми редкими именами стали Лира, Айсэль, Мирана, Нурзида, Далия, среди мужских — Реваль, Далиль, Тхиен Минь, Абдуллох, Эльдар.
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