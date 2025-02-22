Полиция прокомментировала инцидент с таксистом в Самаре

Ранее несколько местных пабликов во «ВКонтакте» опубликовали историю женщины, которая утром 13 февраля вызвала такси, чтобы отвезти двух детей в детский сад и школу. Когда она посадила в автомобиль пятилетнего мальчика и собиралась усадить дочь, таксист тронулся сначала назад, а затем поехал вперед. Женщина подумала, что водитель хочет развернуться, но автомобиль отдалялся. После безуспешных попыток догнать машину женщине удалось привлечь внимание другого таксиста, с которым они устроили погоню за автомобилем с ее ребенком. В какой-то момент таксист подрезал машину мужчины с мальчиком, заставив его остановиться. На вопросы женщины водитель только извинился. Позже мать мальчика сообщила об инциденте в поддержку такси и госавтоинспекцию, там ей сообщили, что взяли ее обращение в работу.