В Башкирии расчистили дорогу для восьми человек, застравших на трассе

В Хайбуллинском районе Башкирии завершилась спасательная операция около деревни Урняк. В четырех километрах от населенного пункта на заснеженной дороге застряли четыре автомобиля, в которых были восемь человек. Среди застрявших в метель оказался и грудной ребенок.
Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, снежный занос расчищен, автомобилисты продолжили движение, их сопровождает дорожная техника.
Пострадавших в инциденте нет.
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