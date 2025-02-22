В Башкирии расчистили дорогу для восьми человек, застравших на трассе

В Хайбуллинском районе Башкирии завершилась спасательная операция около деревни Урняк. В четырех километрах от населенного пункта на заснеженной дороге застряли четыре автомобиля, в которых были восемь человек. Среди застрявших в метель оказался и грудной ребенок.