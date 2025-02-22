Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии расчистили дорогу для восьми человек, застравших на трассе

В Башкирии помогли автомобилистам, застрявшим на трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Хайбуллинском районе Башкирии завершилась спасательная операция около деревни Урняк. В четырех километрах от населенного пункта на заснеженной дороге застряли четыре автомобиля, в которых были восемь человек. Среди застрявших в метель оказался и грудной ребенок.

Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, снежный занос расчищен, автомобилисты продолжили движение, их сопровождает дорожная техника.

Пострадавших в инциденте нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.