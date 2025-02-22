Нашли синяки и у других детей: мать, убившая шестимесячную дочь, объяснила свой поступок послеродовой депрессией

Убившая свою шестимесячную дочь 27-летняя жительница Благовещенска объяснила в суде свой поступок. По ее словам, ребенок родился недоношенным и часто болела, а у женщины были еще дети, она устала и впала в послеродовую депрессию.
Ночью 19 февраля малышка не могла уснуть и плакала. Взбешенная раздражающим шумом женщина взяла и стала давить на ребенка со всей силы, после этого он умер. Во время судебного заседания в райсуде защитник девушки настаивал на домашнем аресте, однако суд заключили горе-мать в СИЗО до 19 апреля.
Также в материалах дела говорится, что на теле других детей были найдены повреждения. Характеризуется же мать положительно и в поле зрения правоохранителей не попадала.
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