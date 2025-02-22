Нашли синяки и у других детей: мать, убившая шестимесячную дочь, объяснила свой поступок послеродовой депрессией

Ночью 19 февраля малышка не могла уснуть и плакала. Взбешенная раздражающим шумом женщина взяла и стала давить на ребенка со всей силы, после этого он умер. Во время судебного заседания в райсуде защитник девушки настаивал на домашнем аресте, однако суд заключили горе-мать в СИЗО до 19 апреля.