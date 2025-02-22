Минчанин пойдет под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице

На следующий день минчанин выгуливал собаку и увидел лежавший на земле белый женский бумажник. Фигурант подобрал его, незаметно положил в карман. Уже дома он осмотрел содержимое, забрав себе 200 долларов и 150 рублей, которые потратил на еду.