Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин пойдет под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице

Минчанина ждет суд из-за найденного на улице кошелька, который он вернул владелице.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин пойдет под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что сотрудниками Первомайского РУВД была установлена причастность 35-летнего жителя Минска в краже денег из кошелька соседки. Выяснилось, что накануне вечером женщина выходила из такси и обронила кошелек-клатч, где находились банковские карты, деньги, документы.

На следующий день минчанин выгуливал собаку и увидел лежавший на земле белый женский бумажник. Фигурант подобрал его, незаметно положил в карман. Уже дома он осмотрел содержимое, забрав себе 200 долларов и 150 рублей, которые потратил на еду.

«В тот же вечер минчанин вернул кошелек хозяйке, но без денег, о чем девушка сообщила в милицию», — отметили в ведомстве.

В отношении мужчины заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем в Могилеве мужчина нашел тело женщины в люке.

Кстати, белорус восемь лет проработал инженером, купив диплом о высшем образовании.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 22 февраля, которую называют Мясопустная.