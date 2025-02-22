Минчанин пойдет под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудниками Первомайского РУВД была установлена причастность 35-летнего жителя Минска в краже денег из кошелька соседки. Выяснилось, что накануне вечером женщина выходила из такси и обронила кошелек-клатч, где находились банковские карты, деньги, документы.
На следующий день минчанин выгуливал собаку и увидел лежавший на земле белый женский бумажник. Фигурант подобрал его, незаметно положил в карман. Уже дома он осмотрел содержимое, забрав себе 200 долларов и 150 рублей, которые потратил на еду.
«В тот же вечер минчанин вернул кошелек хозяйке, но без денег, о чем девушка сообщила в милицию», — отметили в ведомстве.
В отношении мужчины заведено уголовное дело за кражу.
Тем временем в Могилеве мужчина нашел тело женщины в люке.
Кстати, белорус восемь лет проработал инженером, купив диплом о высшем образовании.
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