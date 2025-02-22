При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ранен работник одного из коммунальных предприятий Горловки.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов по проспекту Победы ранена мирная жительница Горловки», — написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.