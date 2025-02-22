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При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск ранен работник одного из коммунальных предприятий Горловки.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов по проспекту Победы ранена мирная жительница Горловки», — написал Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.