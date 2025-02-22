В Волгограде у самолета после посадки отказало управление

В Волгограде в пятницу, 21 февраля, произошел инцидент с самолетом, который прибыл из Санкт-Петербурга. Полет прошел успешно, но после приземления на взлетную полосу у воздушного судна случились неполадки со стойкой шасси, из-за чего дальнейшее руление стало невозможным Тащить на стоянку самолет пришлось на буксире, сообщает канал авиационных происшествий «Авиаинцидент».