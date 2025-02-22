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В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Можайский суд города Москвы привлек к административной ответственности мужчину за содержание краснокнижной пумы без соответствующих документов, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: © РИА Новости

Ранее некоторые СМИ сообщали, что жители столичного района Кунцево были обеспокоены появлением пумы, которую хозяин выгуливал на улице без намордника.

«Мировой судья судебного участка № 197 Можайского района города Москвы рассмотрел материалы об административном правонарушении и признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации…), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — объекта животного мира: пумы, одна особь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решением Кунцевского районного суда Москвы постановление мирового судьи судебного участка № 197 Можайского района в отношении Татаринцева было оставлено без изменения, жалоба защитника — без удовлетворения.