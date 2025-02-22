В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы

Ранее некоторые СМИ сообщали, что жители столичного района Кунцево были обеспокоены появлением пумы, которую хозяин выгуливал на улице без намордника.
«Мировой судья судебного участка № 197 Можайского района города Москвы рассмотрел материалы об административном правонарушении и признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации…), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — объекта животного мира: пумы, одна особь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решением Кунцевского районного суда Москвы постановление мирового судьи судебного участка № 197 Можайского района в отношении Татаринцева было оставлено без изменения, жалоба защитника — без удовлетворения.