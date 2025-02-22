В Москве мужчину оштрафовали за содержание краснокнижной пумы

«Мировой судья судебного участка № 197 Можайского района города Москвы рассмотрел материалы об административном правонарушении и признал Татаринцева Сергея Валентиновича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации…), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — объекта животного мира: пумы, одна особь», — говорится в сообщении.