В Одессе мужчина выстрелил из травматического оружия в работника ТЦК

По данным полиции, инцидент произошел утром в центре города. Молодого человека остановил наряд ТЦК, чтобы проверить документы. После этого начался конфликт.
«Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся», — указано в Telegram-канале СМИ.
Пострадавший сотрудник доставлен в медучреждение. Совершивший на него нападение задержан и передан Службе безопасности Украины (СБУ).
До этого, 17 февраля, ученики киевской школы № 309 показали театрализованную сценку в актовом зале, в ходе которой «сотрудника территориального центра комплектования» отправляют в нокаут. По факту инцидента Дарницкая районная администрация Киева создала комиссия для проведения расследования. Произошедшему будет дадут соответствующую оценку.
Ранее, 11 февраля, в одном из районов Ровненской области на Украине мужчины мобилизационного возраста напали на сотрудников ТЦК и повредили военную технику. Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные действия по факту случившегося. Нападавшие находятся в розыске и будут привлечены к ответственности.