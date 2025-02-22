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В Одессе мужчина выстрелил из травматического оружия в работника ТЦК

Мужчина в Одессе несколько раз выстрелил из травматического оружия в работника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), и также распылил в него слезоточивый газ, сообщает 22 февраля украинское издание «Страна.ua».

По данным полиции, инцидент произошел утром в центре города. Молодого человека остановил наряд ТЦК, чтобы проверить документы. После этого начался конфликт.

«Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся», — указано в Telegram-канале СМИ.

Пострадавший сотрудник доставлен в медучреждение. Совершивший на него нападение задержан и передан Службе безопасности Украины (СБУ).

До этого, 17 февраля, ученики киевской школы № 309 показали театрализованную сценку в актовом зале, в ходе которой «сотрудника территориального центра комплектования» отправляют в нокаут. По факту инцидента Дарницкая районная администрация Киева создала комиссия для проведения расследования. Произошедшему будет дадут соответствующую оценку.

Ранее, 11 февраля, в одном из районов Ровненской области на Украине мужчины мобилизационного возраста напали на сотрудников ТЦК и повредили военную технику. Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные действия по факту случившегося. Нападавшие находятся в розыске и будут привлечены к ответственности.