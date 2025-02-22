Жителей Башкирии предупредили о надвигающейся метели и сильном ветре

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.
Завтра, 23 февраля, на регион обрушится метель и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Водителей также предупреждают об ухудшении дорожных условий. По словам республиканских синоптиков, видимость в снеге и метели опустится до 500 метров, а на трассах образуются снежные заносы.
Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.
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