Жителей Башкирии предупредили о надвигающейся метели и сильном ветре

Завтра, 23 февраля, на регион обрушится метель и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Водителей также предупреждают об ухудшении дорожных условий. По словам республиканских синоптиков, видимость в снеге и метели опустится до 500 метров, а на трассах образуются снежные заносы.