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Жителей Башкирии предупредили о надвигающейся метели и сильном ветре

Башкирию накроют метель и шквалистый ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

Завтра, 23 февраля, на регион обрушится метель и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Водителей также предупреждают об ухудшении дорожных условий. По словам республиканских синоптиков, видимость в снеге и метели опустится до 500 метров, а на трассах образуются снежные заносы.

Жителей Башкирии просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

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