В Краснодаре 25 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном и Центральном округах из-за аварии.
«В результате повреждения на линии 6−10 кВ отключены ПС “Ю-16 КРУН”, ПС “ЮЗ-214” и 13 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, в центре Краснодара без электроэнергии остались пять улиц — Головатого, Красная, Красноармейская, Буденного, Кузнечная.
В Западном округе временно обесточены 20 улиц. Электроэнергии нет по улицам 1 Линия, 2 Линия, Бабушкина, Каляева пр., Рылеева, Трубилина, Урицкого. Без свет остаются улицы Киевская, Киевский пр., Курская, Минская, Смоленская, Тульская, Головатого, Калинина, Мичурина, Северная, Красных партизан, Власова, Артиллерийская.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.