В Ростове-на-Дону 11-летняя девочка пострадала под колесами иномарки

Днем 22 февраля в Ростове-на-Дону 29-летний водитель Hyundai Accent сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел около 15:50 на улице Рабочей. Предварительно, девочка переходила дорогу в неустановленном для этого месте, но вблизи от пешеходного перехода.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно всегда снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.