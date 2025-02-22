Пожар на складе с макулатурой в Ростове полностью ликвидировали

Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону полностью потушен. Об этом в 20:34 вечера 22 февраля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Напомним, возгорание склада произошло на Доватора, 148 «г». Вызов в экстренные службы поступил еще утром, в 08:26.
По данным МЧС, локализацию горения объявили в 9:35, открытый огонь ликвидировали в 13:18. Сообщалось, что площадь пожара составила 1800 кв. метров, также произошло частичное обрушение кровли склада.
Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.