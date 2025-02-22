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Пожар на складе с макулатурой в Ростове полностью ликвидировали

Склад на улице Доватора в Ростове потушили.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону полностью потушен. Об этом в 20:34 вечера 22 февраля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, возгорание склада произошло на Доватора, 148 «г». Вызов в экстренные службы поступил еще утром, в 08:26.

По данным МЧС, локализацию горения объявили в 9:35, открытый огонь ликвидировали в 13:18. Сообщалось, что площадь пожара составила 1800 кв. метров, также произошло частичное обрушение кровли склада.

Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.

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