Водитель автомобиля погиб из-за выбежавшего на дорогу лося в Дубровенском районе

В сообщении сказано, что ДТП случилось 22 февраля примерно в 18.20 на автодороге Н-2731 неподалеку от деревни Сватощицы Дубровенского района. В ведомстве отметили, что 24-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Rover, сбил внезапно выбежавшего на дорогу лося. После столкновения машина съехала в левый по ходу движения кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте, дикое животное пало.