ПВО сбила девять украинских дронов над четырьмя регионами России за 1,5 часа

«С 20:50 до 22:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ.
Из них шесть беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, ещё по одному дрону уничтожили над территорией Курской и Орловской областей, а также над Республикой Крым.
Напомним, что перед этим, с 20:00 до 20:45, системы противовоздушной обороны, находящиеся на боевом дежурстве, сбили три украинских дрона над территорией Крыма. Информация о повреждениях не поступала.