Число погибших при обрушении крыши в ТЦ в Перу достигло шести человек

Количество жертв в результате обрушения крыши фудкорта в торговом центре региона Ла-Либертад в Перу увеличилось до шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер Астудильо Чавес во время пресс-конференции.
Ранее Министерство внутренних дел сообщало о четырех погибших и 78 пострадавших в результате происшествия.
По уточненным данным, предоставленным пожарной службой, пятеро скончались на месте, еще один человек умер в больнице. Министр представил эту информацию во время пресс-конференции в городе Трухильо, расположенном в пострадавшем регионе.
Ранее в Перу обрушение моста привело к падению автобуса в реку, в результате чего погибли два человека и 38 получили ранения.