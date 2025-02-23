Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при обрушении крыши в ТЦ в Перу достигло шести человек

Пять скончались на месте происшествия, один человек скончался в больнице.

Источник: АиФ Воронеж

Количество жертв в результате обрушения крыши фудкорта в торговом центре региона Ла-Либертад в Перу увеличилось до шести человек, сообщил министр обороны страны Вальтер Астудильо Чавес во время пресс-конференции.

Ранее Министерство внутренних дел сообщало о четырех погибших и 78 пострадавших в результате происшествия.

По уточненным данным, предоставленным пожарной службой, пятеро скончались на месте, еще один человек умер в больнице. Министр представил эту информацию во время пресс-конференции в городе Трухильо, расположенном в пострадавшем регионе.

Ранее в Перу обрушение моста привело к падению автобуса в реку, в результате чего погибли два человека и 38 получили ранения.