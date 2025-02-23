Toyota сбила подростка-велосипедиста у администрации Октябрьского округа

В субботу, 22 февраля, Toyota сбила подростка на велосипеде на улице Лизы Чайкиной, в районе перекрестка с улице Богдана Хмельницкого. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Авария произошла около 15:35 в районе дома № 1 на улице Лизы Чайкиной (администрация Октябрьского округа). Как выяснилось, 30-летний водитель сбил 16-летнего велосипедиста, который двигаясь по правому краю дороги, начал перестраиваться в средний ряд.
Подросток получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники полиции.
Ранее «КП Омск» сообщала, что газель и хэтчбек столкнулись на трассе Тюмень — Омск. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.