Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Toyota сбила подростка-велосипедиста у администрации Октябрьского округа

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 22 февраля, Toyota сбила подростка на велосипеде на улице Лизы Чайкиной, в районе перекрестка с улице Богдана Хмельницкого. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Авария произошла около 15:35 в районе дома № 1 на улице Лизы Чайкиной (администрация Октябрьского округа). Как выяснилось, 30-летний водитель сбил 16-летнего велосипедиста, который двигаясь по правому краю дороги, начал перестраиваться в средний ряд.

Подросток получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники полиции.

Ранее «КП Омск» сообщала, что газель и хэтчбек столкнулись на трассе Тюмень — Омск. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.