На американской базе ВВС при стрельбе погиб лётчик

Ранее на американской военной базе в Калифорнии засветился российский ЗРПК «Панцирь-С1Э». Эту систему вывезли из Ливии после боёв за Триполи ещё в июне 2020 года. Военно-транспортный самолёт C-17 ВВС США доставил комплекс с аэродрома Зувара на американскую базу Раммштайн в Германии, а затем — переправил в США.