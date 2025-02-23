Средства РЭБ подавили два беспилотника над Тульской областью

В Тульской области российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно нейтрализовали два беспилотника, которые, как сообщается, принадлежали украинской стороне. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, инциденты произошли в Узловском и Киреевском районах.
Миляев уточнил, что, согласно предварительной информации, в результате этих действий не было зафиксировано разрушений или пострадавших.
Ранее российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали девять украинских беспилотников за полтора часа в различных регионах, включая Белгородскую, Орловскую и Курскую области, а также Крым.