При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек

По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников.
«Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался», — передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников.
«Офицеры …открыли огонь, убив Ортиза», — цитирует телеканал заявление полиции.
ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.