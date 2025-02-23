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При стрельбе в больнице в Пенсильвании погиб человек

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Стрельба произошла в больнице в американском штате Пенсильвания, один человек погиб, пять человек пострадали, нападавший ликвидирован, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Источник: © РИА Новости

По данным телеканала, трагедия произошла в субботу. Стрелявший, Диогенес Ортиз, имевший при себе пластиковые стяжки и пистолет, вошел в отделение интенсивной терапии больницы и взял в заложники несколько сотрудников.

«Ортиз выстрелил во врача, медсестру и смотрителя, которые сейчас находятся в стабильном состоянии. Он также выстрелил в трех полицейских, один из которых скончался», — передает канал со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Телеканал передает, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались договориться с Ортизом, однако он вышел к ним из отделения интенсивной терапии больницы, удерживая одного из медработников.

«Офицеры …открыли огонь, убив Ортиза», — цитирует телеканал заявление полиции.

ABC подчеркивает, что власти проводят расследования произошедшего. Мотив преступления пока неизвестен.