Мужчина погиб в ДТП с иномаркой и внедорожником в Усольском районе

ДТП со смертельным исходом произошло на 17 километре трассы «Усолье-Белореченский-Мишелевка-Михайловка». Как сообщили в Госавтоинспекции области, там около шести вечера 22 февраля столкнулись японская иномарка «Toyota Camry» и внедорожник «Land Rover sport».