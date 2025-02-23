Мужчина погиб в ДТП с иномаркой и внедорожником в Усольском районе

ДТП со смертельным исходом произошло на 17 километре трассы «Усолье-Белореченский-Мишелевка-Михайловка». Как сообщили в Госавтоинспекции области, там около шести вечера 22 февраля столкнулись японская иномарка «Toyota Camry» и внедорожник «Land Rover sport».
— В результате аварии погиб 71-летний водитель легкового автомобиля. Его 65-летняя пассажирка госпитализирована. В больницу также доставлена 62-летняя женщина, управлявшая внедорожником, — поделились инспекторы.
Сейчас начата доследственная проверка. Правоохранители разбираются в произошедшем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что машина с пятью пассажирами попала в ДТП в Забайкальском крае. Есть погибшие.