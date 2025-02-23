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Омичка вынесла бытовую химию на несколько тысяч из супермаркета

Женщине придется ответить за кражу по закону.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска вынесла из супермаркета бытовую химию на 3,5 тысячи рублей. Ранее женщину привлекали к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омичка совершила кражу бытовой химии на сумму 3,5 тысячи в одном из магазинов Левобережья. Полицейские задержали женщину после преступления.

Как оказалось, подозреваемая была неоднократно судима за совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич попал на видео во время кражи 20 упаковок сыра из супермаркета.