Омичка вынесла бытовую химию на несколько тысяч из супермаркета

Жительница Омска вынесла из супермаркета бытовую химию на 3,5 тысячи рублей. Ранее женщину привлекали к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Омичка совершила кражу бытовой химии на сумму 3,5 тысячи в одном из магазинов Левобережья. Полицейские задержали женщину после преступления.
Как оказалось, подозреваемая была неоднократно судима за совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич попал на видео во время кражи 20 упаковок сыра из супермаркета.