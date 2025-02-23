На острове Русский произошло смертельное ДТП

На острове Русский разбился молодой водитель внедорожника. По словам очевидцев, рулевой не справился с управлением на льду и врезался в бетонный пирс. От полученных травм пострадавший скончался на месте еще до приезда скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».