На острове Русский произошло смертельное ДТП

На острове Русский разбился молодой водитель внедорожника. По словам очевидцев, рулевой не справился с управлением на льду и врезался в бетонный пирс. От полученных травм пострадавший скончался на месте еще до приезда скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В обстоятельствах трагической аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Напомним, что во Владивостоке действует запрет выхода на лед в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье трагически погибли пятеро человек. Возвращаясь с рыбалки у Тавричанки, автомобиль, в котором находились двое взрослых и трое детей, провалился под лед, не выжил никто.