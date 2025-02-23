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Школьный психолог из Красноярска подарила мошенникам 4,5 млн рублей

Женщине пришлось взять кредит под залог квартиры и банковский займ.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске у 54-летнего психолога мошенники похитили 4,5 млн рублей. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Психолог красноярской гимназии в октябре 2024 года вступила в переписку с незнакомцем в мессенджере, который предложил заняться инвестициями и помочь накопить на квартиру для сына.

Женщина зарегистрировалась на инвестиционной платформе и перевела 106 тысяч рублей на инвестиции. Доходы росли, что видела обрадованная инвестор. Она решила увеличить вложения. В канун Нового года внесла 900 тысяч рублей.

Затем в дело вмешался парень, который предложил войти в общий пул. Она согласилась и взяла кредит под залог квартиры, а также взяла займ в банке на 500 тысяч рублей.

Когда мошенники попросили взнос за вывод средств и стали по очереди пропадать из чатов, женщина поняла, что ее обманули. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Женщина пояснила, что о подобных способах мошенничества не знала. Звонки странными не казались.

Ранее сообщалось о том, что в Сибири дроппера обязали выплатить 500 тысяч рублей жертве мошенников.