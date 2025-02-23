В Самаре на Волге перевернулся снегоход. Есть пострадавшие

Вечером 22 февраля 2025 года в Самарской области произошло ЧП на акватории реки Волга. Возле села Шелехметь, напротив базы отдыха «Дружба» на льду перевернулся снегоход. На помощь пострадавшим отправились спасатели.
— На снегоходе было два человека. Один из мужчин получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться, — рассказали о ЧП в Поисково-спасательной службе Самарской области.
Спасатели на аэроглиссере вышли к месту происшествия. 45-летнему пострадавшему наложили на ногу шину, а затем доставили на спасательную станцию. Там уже ждала бригада скорой медицинской помощи. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением, его жизни и здоровью ничего не угрожает.