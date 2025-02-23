В Самаре на Волге перевернулся снегоход. Есть пострадавшие

Спасатели на аэроглиссере вышли к месту происшествия. 45-летнему пострадавшему наложили на ногу шину, а затем доставили на спасательную станцию. Там уже ждала бригада скорой медицинской помощи. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением, его жизни и здоровью ничего не угрожает.