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В ночном ДТП пострадали пять человек из-за нетрезвой хабаровчанки

В Хабаровске две машины столкнулись на нерегулируемом перекрёстке с улицей Дикопольцева.

Источник: ГУ МВД

В Хабаровске две машины столкнулись на нерегулируемом перекрестке с улицей Дикопольцева. Виновница аварии, в которой пострадало пятеро человек, была под алкоголем, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

ДТП произошло ночью 23 февраля, когда нетрезвая водитель Nissan Note двигалась по Уссурийскому бульвару в сторону Ленинградской, где перекресток не урегулирован с улицей Дикопольцева, а светофоры мигают желтым светом. Из-за того, что она не пропустила Subaru Forester, произошло столкновение. В результате сильного удара второй автомобиль отбросило на ограждение. Травмы получили все участники движения. При выявлении показателей алкоголя в крови виновницы стало понятно, что в ней 0,490 мг/л паров.

Зарегистрировано административное правонарушение.