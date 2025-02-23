В ночном ДТП пострадали пять человек из-за нетрезвой хабаровчанки

ДТП произошло ночью 23 февраля, когда нетрезвая водитель Nissan Note двигалась по Уссурийскому бульвару в сторону Ленинградской, где перекресток не урегулирован с улицей Дикопольцева, а светофоры мигают желтым светом. Из-за того, что она не пропустила Subaru Forester, произошло столкновение. В результате сильного удара второй автомобиль отбросило на ограждение. Травмы получили все участники движения. При выявлении показателей алкоголя в крови виновницы стало понятно, что в ней 0,490 мг/л паров.