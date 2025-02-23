В Пермском крае многодетная семья осталась без дома и вещей из-за пожара

В деревне Пуздрино Пермского края многодетная семья из-за пожара осталась без дома и вещей. Пожар в жилом доме произошел ранним утром 22 февраля. Огнем уничтожено все имущество, в том числе одежда, мебель, телефоны и документы.
Как рассказали в администрации Березовского округа, супруги Владислав и Анастасия воспитывают шестерых детей. Самому старшему из них 17 лет, а младшему — четыре года. Сейчас пострадавшей семье нужна помощь. Специалисты администрации муниципалитета просят всех неравнодушных откликнуться и помочь семье вернуться к нормальной жизни.
«Помочь людям, пострадавшим при пожаре, можно финансово, а также одеждой, обувью, постельным бельем, мебелью (кровати и стулья), канцелярскими товарами для детей, продуктами питания и посудой. Размеры обуви для женщины и девочек: 25, 33−34, 39, для мужчины и мальчиков: 30, 32, 39, 40», — говорится на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас семья с детьми временно проживает в селе Березовка в доме № 3 по улице Ивана Карасова. Помощь просят приносить и привозить на указанный адрес.