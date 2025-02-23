В Пермском крае многодетная семья осталась без дома и вещей из-за пожара

Как рассказали в администрации Березовского округа, супруги Владислав и Анастасия воспитывают шестерых детей. Самому старшему из них 17 лет, а младшему — четыре года. Сейчас пострадавшей семье нужна помощь. Специалисты администрации муниципалитета просят всех неравнодушных откликнуться и помочь семье вернуться к нормальной жизни.