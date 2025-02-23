Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СИЗО отправили новосибирца, в чьей машине нашли труп женщины

Свою причастность к смерти женщины он отрицает.

Источник: РИА "Новости"

Днем в пятницу, 21 февраля, в автомобиле Subaru Forester, припаркованном у частного дома в Ленинском районе Новосибирска, был обнаружен труп женщины. У погибшей имелись повреждения в области головы и шеи.

Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на гражданина Борисова А. В. Мужчину задержали вечером того же дня и предъявили обвинение в убийстве. Свою причастность к смерти женщины он отрицает.

22 февраля, в соответствии с ходатайством следователя, Ленинский районный суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу до 21 апреля этого года, рассказали в пресс-службе суда.