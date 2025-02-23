В СИЗО отправили новосибирца, в чьей машине нашли труп женщины

Днем в пятницу, 21 февраля, в автомобиле Subaru Forester, припаркованном у частного дома в Ленинском районе Новосибирска, был обнаружен труп женщины. У погибшей имелись повреждения в области головы и шеи.
Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на гражданина Борисова А. В. Мужчину задержали вечером того же дня и предъявили обвинение в убийстве. Свою причастность к смерти женщины он отрицает.
22 февраля, в соответствии с ходатайством следователя, Ленинский районный суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу до 21 апреля этого года, рассказали в пресс-службе суда.