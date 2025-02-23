Суд арестовал счета иноагента Аскерова из-за долгов в 130 тыс. рублей

Минюст признал бывшего игрока «Что? Где? Когда?» иностранным агентом в декабре 2022 года, в мае того же года — заочно арестовали. По данным СКР, Ровшан Аскеров (признан иноагентом) опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова. В январе 2025 года Росфинмониторинг господина Аскерова (признан иноагентом и экстремистом) в список экстремистов и террористов. Он проживает не в России.