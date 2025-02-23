Пострадавшая при пожаре в Березе пенсионерка скончалась в больнице

Женщина 1951 года рождения получила травмы при пожаре 2 февраля. Около 22.00 загорелась квартира на первом этаже в пятиэтажке на ул. Советской. Подразделения МЧС оперативно приехали по вызову. Во время разведки спасатели обнаружили пенсионерку, вынесли ее на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Медики 23 февраля в 0.17 сообщили в МЧС, что пожилая женщина скончалась в реанимационном отделении от полученных во время пожара травм.