Ночью и утром двое мужчин погибли при пожарах в Ростовской области

В Ростовской области при пожарах погибли двое мужчин. Это произошло ночью и утром 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Первый пожар произошел в Донецке, на улице Советской Армии. Вызов из-за полыхающей летней кухни в экстренную службу поступил около 00:50. Огнем было охвачено 32 кв. метра. Во время тушения нашли умершего 69-летнего мужчину.
Второй пожар случился в станице Камышевской Цимлянского района. Там на площади в 48 кв. метров сгорело бесхозное строение. Погиб мужчина 65 лет.
— Предварительно, оба случая произошли из-за неосторожности при курении, — прокомментировали в МЧС.
Спасатели просят жителей Дона не курить лежа. Нужно всегда использовать пепельницу, также можно опускать окурки в воду.