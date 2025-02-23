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Ночью и утром двое мужчин погибли при пожарах в Ростовской области

Мужчины 65 и 69 лет погибли при пожарах из-за неосторожного курения в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при пожарах погибли двое мужчин. Это произошло ночью и утром 23 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Первый пожар произошел в Донецке, на улице Советской Армии. Вызов из-за полыхающей летней кухни в экстренную службу поступил около 00:50. Огнем было охвачено 32 кв. метра. Во время тушения нашли умершего 69-летнего мужчину.

Второй пожар случился в станице Камышевской Цимлянского района. Там на площади в 48 кв. метров сгорело бесхозное строение. Погиб мужчина 65 лет.

— Предварительно, оба случая произошли из-за неосторожности при курении, — прокомментировали в МЧС.

Спасатели просят жителей Дона не курить лежа. Нужно всегда использовать пепельницу, также можно опускать окурки в воду.