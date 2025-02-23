Восемь человек погибли за минувшие сутки в Беларуси при пожарах

От ожогов скончался в больнице мужчина 1962 года рождения, который 28 января пострадал при пожаре в агрогородке Райцы Толочинского района. Медики также сообщили в МЧС о том, что в реанимационном отделении умерла пенсионерка 1951 года рождения, которая 2 февраля пострадала при пожаре в Березе.