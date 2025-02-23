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Восемь человек погибли за минувшие сутки в Беларуси при пожарах

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли восемь человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Источник: БЕЛТА

Так, 22 февраля около 4 часов утра спасатели получили информацию о возгорании в одной из квартир двухквартирного дома в деревне Новый Двор Минского района. Погибшим найден мужчина 1975 года рождения. В квартире он жил с разрешения владельца жилья.

В этот же день примерно в 5.30 работникам МЧС сообщили о пожаре в двух бытовых вагончиках, которые принадлежат индивидуальному предпринимателю, на территории неэксплуатируемой МТФ в поселке Нагорное Гомельского района. Погибшими были обнаружены двое мужчин 1975 и 1986 годов рождения. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

22 февраля в 17.16 спасателям передали информации о возгорании в жилом доме в деревне Николаевка 1 Могилевского района. Погибшим найден зять хозяйки жилья 1974 года рождения.

В деревне Селище Слуцкого района произошел пожар 23 февраля около 0.30. Погибли хозяин дома 1961 года рождения и его пасынок 1983 года рождения.

От ожогов скончался в больнице мужчина 1962 года рождения, который 28 января пострадал при пожаре в агрогородке Райцы Толочинского района. Медики также сообщили в МЧС о том, что в реанимационном отделении умерла пенсионерка 1951 года рождения, которая 2 февраля пострадала при пожаре в Березе.

МЧС
пожары