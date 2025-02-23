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Семь человек пострадали в Сочи во врезавшемся в опору моста автомобиле

Авария с большим количеством пострадавших произошла в ночь на 23 февраля на Новороссийском шоссе в Хостинском районе на повороте на Большой Ахун.

Семь человек пострадали в Сочи во врезавшемся в опору моста автомобиле, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».

Авария произошла в ночь на 23 февраля на Новороссийском шоссе в Хостинском районе на повороте на Большой Ахун.

Водитель за рулем «Форда» не справился с управлением, снес дорожные ограждения и влетел в опору эстакады. В машине находились восемь человек. Спасатели эвакуировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Кроме того, чтобы предотвратить появление искр, они отключили аккумулятор.

Напомним, в Новороссийске пьяный мужчина угнал иномарку и попал в ДТП. Установлено, что обвиняемый распивал алкоголь в компании друзей. Незаметно для всех он взял ключи от автомобиля марки «Ауди-А7», которая принадлежит его знакомому, и уехал кататься по городу.