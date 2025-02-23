Семь человек пострадали в Сочи во врезавшемся в опору моста автомобиле

Водитель за рулем «Форда» не справился с управлением, снес дорожные ограждения и влетел в опору эстакады. В машине находились восемь человек. Спасатели эвакуировали пострадавших и передали их бригаде скорой помощи. Кроме того, чтобы предотвратить появление искр, они отключили аккумулятор.