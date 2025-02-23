Жильцам горевшего дома на Шпачека в Иркутске окажут всестороннюю помощь

В Иркутске жителям горевшего дома на улице Шпачека будет предоставлена всесторонняя помощь. В результате возгорания в многоквартирном деревянном здании никто не пострадал. В соответствии с указанием мэра города Руслана Болотова, 24 февраля у главы Ленинского округа Иркутска Светланы Колотовкиной пройдет встреча с гражданами, на которой будет обсужден вопрос оказания необходимой помощи тем, кто потерял имущество в результате пожара. Специалисты также займутся составлением сметы на ремонт кровли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Возгорание произошло в 8-квартирном доме, он не признан аварийным. Пять жилых помещений находятся в муниципальной собственности. Из-за пожара серьезно пострадала кровля. На месте дежурит автобус МКУ “Безопасный город”, где можно обогреться. С жителями обменялись телефонами, находимся на связи», — прокомментировала глава округа.
По данным Главного управления МЧС России по Иркутской области, для тушения пожара было направлено 23 человека и пять единиц специализированной техники.