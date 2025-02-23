Жильцам горевшего дома на Шпачека в Иркутске окажут всестороннюю помощь

В Иркутске жителям горевшего дома на улице Шпачека будет предоставлена всесторонняя помощь. В результате возгорания в многоквартирном деревянном здании никто не пострадал. В соответствии с указанием мэра города Руслана Болотова, 24 февраля у главы Ленинского округа Иркутска Светланы Колотовкиной пройдет встреча с гражданами, на которой будет обсужден вопрос оказания необходимой помощи тем, кто потерял имущество в результате пожара. Специалисты также займутся составлением сметы на ремонт кровли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.