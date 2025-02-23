Под Гатчиной в ДТП пострадал двухлетний ребёнок

Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 22 февраля в 22:20 на пересечении Красносельского и Анинского шоссе в Гатчинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.