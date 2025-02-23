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В Екатеринбурге легковушка сбила двух девочек на тюбинге

Две девочки на тюбинге пострадали в аварии в Академическом районе.

Источник: ГИБДД Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга легковушка сбила двух девочек на тюбинге. Авария произошла вечером 22 февраля. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель на Kia Optima ехал по проезду к строительной площадке Преображенского парка. Он наехал на двух девочек, которые скатывались со снежного склона на тюбинге. Они катались с провождении родителей.

— В результате происшествия девочки 8 лет сотрясением головного мозга, ушибами, с места ДТП с различными травмами доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь, — рассказали в ГАИ Екатеринбурга.

Родители рассказали, что девочки катались на горке, которая выходила на безопасное место. Машиной управлял 55-летний екатеринбуржец со стажем вождения 25 лет. На момент аварии он был трезвым.